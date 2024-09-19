Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgeçmişi ve biyografisi!

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Rahmi Doğan kimdir sorusu gerçekleşen vali atamalarının ardından merak edildi. Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamlayan Rahmi Doğan 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Doğan 1994 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylık sırasında 8 ay İngiltere’de eğitim aldı. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başladı.
1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine daha sonra 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. 15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.
19 Eylül Resmi Gazete atama kararı ile Sakarya Valisi oldu.
Yürüttüğü görevler
1999-2001: Elbeyli Kaymakamı
2001-2003: Kilis Vali Yardımcısı
2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
2007-2008: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.
2008-2014: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
2014-2015: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı
2015-2016 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü
2016-2018 : Kars Valisi
2018-2023 : Hatay Valisi