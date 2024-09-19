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Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgeçmişi ve biyografisi!

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#Yeni Sakarya Valisi#Rahmi Doğan#Rahmi Doğan Kimdir
Sakarya Valisi kim oldu Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli Özgeçmişi ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:44

Yeni Sakarya Valisi kim oldu sorusu Resmi Gazete kararı sonrası merak edildi. Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi. Rahmi Doğan yeni Sakarya Valisi olarak atandı. Peki, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri ve özgeçmişi hakkında bilgiler!

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Rahmi Doğan kimdir sorusu gerçekleşen vali atamalarının ardından merak edildi. Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı. 

YENİ SAKARYA VALİSİ RAHMİ DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamlayan Rahmi Doğan 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Doğan 1994 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylık sırasında 8 ay İngiltere’de eğitim aldı. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başladı. 

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1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine daha sonra 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. 15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

19 Eylül Resmi Gazete atama kararı ile Sakarya Valisi oldu.

Yürüttüğü görevler

1999-2001: Elbeyli Kaymakamı

2001-2003: Kilis Vali Yardımcısı

2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

2007-2008: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

2008-2014: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2014-2015: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı

2015-2016 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü

2016-2018 : Kars Valisi

2018-2023 : Hatay Valisi

 

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