×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Sakarya lise taban puanları 2024! Sakarya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya Lise Puanları#Sakarya Taban Puanları#Sakarya Yüzdelik Dilimler
Sakarya lise taban puanları 2024 Sakarya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:16

Sakarya lise taban puanları LGS sınav sonuçları öncesi merakla beklemiyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, Sakarya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Eğitimine liseden devam edecek adaylar için Sakarya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminde yardımcı olacak. Peki Sakarya'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve LGS yüzdelik dilim bilgileri...

Haberin Devamı

Sakarya lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Sakarya'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Sakarya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

Sakarya Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul AdıOkul Türü-DilKont.Taban Puanı Yüzdelik Dilim
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi /Fen Lisesi150472,9812,43
Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi /Fen Lisesi150465,4633,83
Sakarya / Arifiye / Necmettin Erbakan Fen Lisesi /Fen Lisesi150459,2884,91
Sakarya / Akyazı / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi /Fen Lisesi120455,1715,62
Sakarya / Serdivan / Sakarya Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180443,1747,63
Sakarya / Hendek / Devlet Bahçeli Fen Lisesi /Fen Lisesi90441,8427,97
Sakarya / Erenler / Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi150432,689,6
Sakarya / Adapazarı / Mithatpaşa Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120425,49210,83
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi /Sosyal Bilimler Lisesi90417,61112,21
Sakarya / Serdivan / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90406,15214,21
Sakarya / Erenler / Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60368,4721,53
Sakarya / Karasu / Karasu Atatürk Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi90368,19121,58
Sakarya / Geyve / Geyve Şehit Serdar Gökbayrak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30364,05322,49
Sakarya / Akyazı / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi60337,28528,86
Sakarya / Adapazarı / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi120334,929,48
Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30323,52132,55
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30317,75534,2
Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30305,16238,02
Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30277,33147,59
Sakarya / Arifiye / Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı120272,8649,36
Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30271,39749,93
Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60270,86750,14
Sakarya / Erenler / Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40270,41550,33
Sakarya / Hendek / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40260,57254,51
Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30260,24454,66
Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30251,88558,62
Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı30243,72362,78
Sakarya / Adapazarı / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi40203,02887,71
Sakarya / Hendek / Hendek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30183,75496,15
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya Lise Puanları#Sakarya Taban Puanları#Sakarya Yüzdelik Dilimler

BAKMADAN GEÇME!

Sakarya lise taban puanları 2024 Sakarya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

Sakarya lise taban puanları 2024! Sakarya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

#Sakarya Lise Puanları
Yetenekli Bay Cage filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda

Yetenekli Bay Cage filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

#Yetenekli Bay Cage Filmi
Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

#Malatya Lise Taban Puanları 2024
Konya lise taban puanları (MEB LGS) || Konyada hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu

Konya lise taban puanları (MEB LGS) || Konya'da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu?

#Konya Lise Taban Puanları
BURSA LİSE TABAN PUANLARI (MEB LGS) || Bursada hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu

BURSA LİSE TABAN PUANLARI (MEB LGS) || Bursa'da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu?

#Bursa Lise Taban Puanları

EN SON HABERLER

Sakarya lise taban puanları 2024 Sakarya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

Sakarya lise taban puanları 2024! Sakarya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

#Sakarya Lise Puanları
Yetenekli Bay Cage filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda

Yetenekli Bay Cage filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

#Yetenekli Bay Cage Filmi
Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

Malatya Lise Taban Puanları 2024 Yüzdelik Dilimleri: Malatya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

#Malatya Lise Taban Puanları 2024
Konya lise taban puanları (MEB LGS) || Konyada hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu

Konya lise taban puanları (MEB LGS) || Konya'da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu?

#Konya Lise Taban Puanları
BURSA LİSE TABAN PUANLARI (MEB LGS) || Bursada hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu

BURSA LİSE TABAN PUANLARI (MEB LGS) || Bursa'da hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu?

#Bursa Lise Taban Puanları