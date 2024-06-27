Sakarya lise taban puanları 2024! Sakarya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Sakarya lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Sakarya'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Sakarya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...
Sakarya Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü-Dil
|Kont.
|Taban Puanı
|Yüzdelik Dilim
|Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|150
|472,981
|2,43
|Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|150
|465,463
|3,83
|Sakarya / Arifiye / Necmettin Erbakan Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|150
|459,288
|4,91
|Sakarya / Akyazı / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|455,171
|5,62
|Sakarya / Serdivan / Sakarya Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|443,174
|7,63
|Sakarya / Hendek / Devlet Bahçeli Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|90
|441,842
|7,97
|Sakarya / Erenler / Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|150
|432,68
|9,6
|Sakarya / Adapazarı / Mithatpaşa Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|120
|425,492
|10,83
|Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi /
|Sosyal Bilimler Lisesi
|90
|417,611
|12,21
|Sakarya / Serdivan / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|406,152
|14,21
|Sakarya / Erenler / Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|368,47
|21,53
|Sakarya / Karasu / Karasu Atatürk Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|90
|368,191
|21,58
|Sakarya / Geyve / Geyve Şehit Serdar Gökbayrak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|364,053
|22,49
|Sakarya / Akyazı / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|337,285
|28,86
|Sakarya / Adapazarı / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|334,9
|29,48
|Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|323,521
|32,55
|Sakarya / Adapazarı / Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|317,755
|34,2
|Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|305,162
|38,02
|Sakarya / Adapazarı / Borsa İstanbul Sakarya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|277,331
|47,59
|Sakarya / Arifiye / Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|120
|272,86
|49,36
|Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|271,397
|49,93
|Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|60
|270,867
|50,14
|Sakarya / Erenler / Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|270,415
|50,33
|Sakarya / Hendek / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|260,572
|54,51
|Sakarya / Adapazarı / Sezginler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|260,244
|54,66
|Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|251,885
|58,62
|Sakarya / Adapazarı / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|243,723
|62,78
|Sakarya / Adapazarı / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|203,028
|87,71
|Sakarya / Hendek / Hendek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|183,754
|96,15