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Sağanak yağış uyarısı | Yarın (10 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl
Sağanak yağış uyarısı | Yarın (10 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 21:34

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Aydın'ın kıyı kesimleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara'da ise Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Tekirdağ ile yarın (Perşembe) Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

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EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Sağanak yağış uyarısı | Yarın (10 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) Aydın'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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MERSİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Sağanak yağış uyarısı | Yarın (10 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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BOLU 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Yarın(Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Sağanak yağış uyarısı | Yarın (10 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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ARTVİN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Sağanak yağış uyarısı | Yarın (10 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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