Sağanak ve fırtına uyarısı! Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (21 Haziran) hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR'E FIRTINA UYARISI

Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hamleli kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 22.06.2024 Cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 42°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

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ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın(Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 30°C, 42°C

Az bulutlu ve açık