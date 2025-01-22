Ruhban nedir? Ruhban sınıfı ne demek, ne anlama gelir?

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Ruhban Sınıfı ise, toplumda dini hizmetlerde bulunan ve dini yönetimi üstlenen kişilerden oluşan bir sınıfı ifade eder. Bu sınıf, genellikle dinî kurumlarda ve tapınaklarda görev yapan rahipler, papazlar, keşişler gibi dini otoritelerden meydana gelir. Ruhban sınıfı, dinî ritüelleri yönetir, öğretiyi yayar, ibadetleri düzenler ve toplumun dini yönünü denetler.

Ruhban sınıfının özellikleri şunlardır: