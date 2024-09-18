Rüçhan kuponu nedir, nasıl kullanılır? Borsada rüçhan kuponu ne demek?

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 10:46
Rüçhan kuponu, bir şirket sermaye artırımı yaparken, mevcut hissedarların yeni hisseleri satın alma haklarını temsil eder. Bu kupon, hissedarların hisse oranlarını koruyabilmelerini sağlar. Şirket, sermaye artırımıyla yeni hisse senetleri çıkarırsa, mevcut hissedarlar, rüçhan kuponları sayesinde bu yeni hisselere öncelikli erişim hakkı elde ederler. Bu kuponlar, hisse sahiplerinin mevcut paylarını seyreltmeden korumasını ve şirketteki haklarını sürdürmesini garanti eder.
Rüçhan kuponu, bir şirket sermaye artırımı yaptığı zaman, mevcut hissedarlara tanınan rüçhan hakkını kullanmaları için verilen bir belgedir. Bu kupon, hissedarların yeni çıkarılacak hisse senetlerini belirli bir fiyattan öncelikli olarak satın alma hakkını temsil eder.
RÜÇHAN KUPONU NASIL KULLANILIR?
- Aracı Kurum Üzerinden: Hissedar, aracı kurumuna başvurarak bu hakkını kullanır.
- Süreye Dikkat: Kuponlar belirli bir süre içinde kullanılır; süresi dolan kuponlar geçersiz olur.
- Alım Hakkı: Hissedarlar, ellerindeki kuponlarla yeni hisseleri belirlenen fiyattan alabilirler.