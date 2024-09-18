Rüçhan kuponu nedir, nasıl kullanılır? Borsada rüçhan kuponu ne demek?

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Rüçhan kuponu, bir şirket sermaye artırımı yaptığı zaman, mevcut hissedarlara tanınan rüçhan hakkını kullanmaları için verilen bir belgedir. Bu kupon, hissedarların yeni çıkarılacak hisse senetlerini belirli bir fiyattan öncelikli olarak satın alma hakkını temsil eder.

RÜÇHAN KUPONU NASIL KULLANILIR?