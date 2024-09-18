Rüçhan hakkı nedir, nasıl kullanılır? Borsada rüçhan hakkı nasıl alınır?

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Rüçhan hakkı, bir şirketin sermaye artırımı sırasında mevcut hissedarlara tanınan, yeni çıkarılacak hisseleri öncelikli olarak satın alma hakkıdır. Bu hak, hissedarların sahip oldukları hisse oranını koruyabilmeleri için sağlanır. Örneğin, bir şirket yeni hisse senetleri çıkarırsa, mevcut hissedarlar, belirli bir süre içinde ek hisse satın alarak paylarını artırabilir. Bu hak genellikle belirli bir süre içinde kullanılır ve bu sürenin sonunda hak sona erer.

BORSADA RÜÇHAN HAKKI NASIL KULLANILIR?

Borsada rüçhan hakkı, genellikle yatırımcının aracı kurumu üzerinden kullanılır. Şirket sermaye artırımına gidince, belirlenen süre zarfında rüçhan hakkı kuponu satın alınarak mevcut hissedarlar bu hakkı kullanabilir ve yeni hisselere sahip olabilir.