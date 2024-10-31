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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (31 EKİM 2024) | Resmi Gazete kararları neler? Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı!

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#Resmi Gazete Kararları#31 Ekim Resmi Gazete#9. Yargı Paketi
RESMİ GAZETEDE BUGÜN (31 EKİM 2024) | Resmi Gazete kararları neler Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 02:52

Resmi Gazete kararları 31 Ekim 2024 belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Öte yandan Resmi Gazete'de 9. Yargı Paketi için de beklentiler artmıştı. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, 31 Ekim Resmi Gazete kararları ve ayrıntılar.

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31 Ekim Resmi Gazete kararları yayınlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. İşte, Resmi Gazete'de bugün yer alan atama kararları.

31 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 52)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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#Resmi Gazete Kararları#31 Ekim Resmi Gazete#9. Yargı Paketi

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