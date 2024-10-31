RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (31 EKİM 2024) | Resmi Gazete kararları neler? Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı!

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31 Ekim Resmi Gazete kararları yayınlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. İşte, Resmi Gazete'de bugün yer alan atama kararları.
31 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 52)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri