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Resmi Gazete'de bugün | 19 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete Kararları#19 Kasım Resmi Gazete#Yönetmelikler
Resmi Gazetede bugün | 19 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları neler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 02:59

Resmi Gazete kararları 19 Kasım 2024 belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlandı. Ayrıca anayasa mahkemesi kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, 19 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları hakkında bilgiler.

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Bugünkü Resmi Gazete kararları yayınlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yer aldı. Atama kararı ise Resmi Gazete'de yer almadı. İşte, 19 Kasım Resmi Gazete kararları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/56, K: 2024/166 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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