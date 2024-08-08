RESMİ GAZETE KARARLARI (8 AĞUSTOS 2024) | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Yönetmelik değişiklikleri yayınlandı!

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8 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları açıklandı. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetmelik değişiklikleri yer aldı. İşte, 8 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılar.
8 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI
YÖNETMELİKLER
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri