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Re'sen nedir, ne anlama gelir? Re'sen soruşturma ne demek?

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Resen nedir, ne anlama gelir Resen soruşturma ne demek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 16:11

"Re'sen" kelimesi, Türkçede "kendi inisiyatifiyle" ya da "resmi olarak" anlamında kullanılır. Bir kurum veya yetkili, bir durumu, durumu değerlendirmeyi veya incelemeyi kendi iradesiyle başlatıyorsa, buna "re'sen" denir. Re'sen soruşturma da bu minvalde gelişen davalara verilen isimdir. İşte, detaylı bilgiler

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Re'sen soruşturma, bir kurumun veya yetkilinin, dışarıdan bir şikayet ya da başvuru olmaksızın, kendi araştırması ve kararıyla bir olay ya da durumu incelemesi anlamına gelir. Yani, herhangi bir şikayet ya da başvuru olmasa da, ilgili makam bir konuda soruşturma açabilir. Bu tür soruşturmalara, bir olaya taraf olan kişilerin başvurusu olmadan da başlanabilir.

Örneğin, bir kamu görevlisinin yanlış davranışlarını tespit eden bir denetim kurumu, re'sen soruşturma açarak durumu incelemeye başlayabilir.

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Re'sen nedir, ne anlama gelir? Re'sen soruşturma ne demek?

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