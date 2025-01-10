Re'sen nedir, ne anlama gelir? Re'sen soruşturma ne demek?

Haberin Devamı

Re'sen soruşturma, bir kurumun veya yetkilinin, dışarıdan bir şikayet ya da başvuru olmaksızın, kendi araştırması ve kararıyla bir olay ya da durumu incelemesi anlamına gelir. Yani, herhangi bir şikayet ya da başvuru olmasa da, ilgili makam bir konuda soruşturma açabilir. Bu tür soruşturmalara, bir olaya taraf olan kişilerin başvurusu olmadan da başlanabilir.

Örneğin, bir kamu görevlisinin yanlış davranışlarını tespit eden bir denetim kurumu, re'sen soruşturma açarak durumu incelemeye başlayabilir.