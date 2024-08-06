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Repesaj nedir, ne demek? Repesaj hakkı ne anlama gelir?

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Repesaj nedir, ne demek Repesaj hakkı ne anlama gelir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:31

Repesaj kelimesi, spor müsabakalarında kullanılan bir terimdir ve "ikinci şans" veya "tekrar değerlendirme" anlamına gelir. Repesaj, genellikle elemeli turnuvalarda veya müsabakalarda kullanılır ve ilk turda kaybeden sporculara veya takımlara, belirli bir şansa bağlı olarak yeniden yarışma veya mücadele etme fırsatı verir. Repesaj nedir, ne demek? Repesaj hakkı ne anlama gelir? İşte, detaylı bilgiler

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"Repesaj" kelimesi 2024 Paris Olimpiyatlarında sık sık telafuz edilemesiyle gündeme geldi. Bu kelimenin ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar ise internette araştırma yapıyor. İşte, "Repesaj ne demek?" sorusunun yanıtı...

REPESAJ NEDİR, NE DEMEK?

Tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, bütün maçlarını kazanıp finale çıkan 2 sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli karşılaşarak, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışır. Bu duruma spor terminolojisinde "Repesaj" denilir.

 

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