×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nereli?

Güncelleme Tarihi:

#Rasim Şişman#Rasim Şişman Kimdir#Rasim Şişman Nereli
Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nereli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 16:23

Rasim Şişman, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman yeni başkanı olmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nereli? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Rasim Şişman, 1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimimi Kahramanmaraş’ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümü’nde yüksek lisans yaptı. “Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Model Önerileri” konulu tez çalışması yayımlandı. Üniversite yıllarında, Genç Sosyal Bilimciler Derneği’nde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kulübü kurucu başkanlığı ve Öğrenci Kulüpleri Birliği başkanlığı görevlerinde bulundu.

Genç Sosyal Demokratlar Platformu yürütme kurulu üyeliği ve Haliç Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Sosyal Demorkasi Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Haberin Devamı

Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazıları ve dijital platformlar için çektiği programların yanısıra sosyal sorumluluk projesi olan ‘Ses Ver İham Ver’ isimli kitabının da yazarları arasında yerini aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rasim Şişman#Rasim Şişman Kimdir#Rasim Şişman Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nereli

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nereli?

#Rasim Şişman
SÖMESTR (YARIYIL) 15 TATİL 2025 TARİHLERİ - MEB TAKVİMİ 📌|| Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı Okullar ne zaman açılacak Okullarda 2025 MEB sömestr tatili, 61 günlük yaz tatili, 2. ara tatil tarihleri

SÖMESTR (YARIYIL) 15 TATİL 2025 TARİHLERİ - MEB TAKVİMİ 📌|| Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Okullarda 2025 MEB sömestr tatili, 61 günlük yaz tatili, 2. ara tatil tarihleri

#Yarıyıl Tatili
Şevval Şahin kimdir, öldü mü Kartalkayadaki otel yangınında 12. kattan atlamıştı…

Şevval Şahin kimdir, öldü mü? Kartalkaya'daki otel yangınında 12. kattan atlamıştı…

#Şevval Şahin
AÖF SONUÇ TARİHLERİ 2025 || Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖF SONUÇ TARİHLERİ 2025 || Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

#AÖF
ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor ChatGPT bad gateway server error sorunu nasıl çözülür Tüm detaylar

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? ChatGPT bad gateway server error sorunu nasıl çözülür? Tüm detaylar

#Chatgpt Açılmama Sorunu

EN SON HABERLER

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nereli

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nereli?

#Rasim Şişman
SÖMESTR (YARIYIL) 15 TATİL 2025 TARİHLERİ - MEB TAKVİMİ 📌|| Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı Okullar ne zaman açılacak Okullarda 2025 MEB sömestr tatili, 61 günlük yaz tatili, 2. ara tatil tarihleri

SÖMESTR (YARIYIL) 15 TATİL 2025 TARİHLERİ - MEB TAKVİMİ 📌|| Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Okullarda 2025 MEB sömestr tatili, 61 günlük yaz tatili, 2. ara tatil tarihleri

#Yarıyıl Tatili
Şevval Şahin kimdir, öldü mü Kartalkayadaki otel yangınında 12. kattan atlamıştı…

Şevval Şahin kimdir, öldü mü? Kartalkaya'daki otel yangınında 12. kattan atlamıştı…

#Şevval Şahin
AÖF SONUÇ TARİHLERİ 2025 || Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖF SONUÇ TARİHLERİ 2025 || Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

#AÖF
ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor ChatGPT bad gateway server error sorunu nasıl çözülür Tüm detaylar

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? ChatGPT bad gateway server error sorunu nasıl çözülür? Tüm detaylar

#Chatgpt Açılmama Sorunu