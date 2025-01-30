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Raporlu olunca maaştan kesilir mi? İki günlük rapor parası maaştan kesiliyor mu, işverene geri ödenir mi?

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Raporlu olunca maaştan kesilir mi İki günlük rapor parası maaştan kesiliyor mu, işverene geri ödenir mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 13:30

Raporlu olunca maaştan kesiliyor mu sorusu çalışanların belirli dönemlerde karşılaştıkları duruma açıklık getirmesi açısından öne çıkıyor. Raporlu olduğunuzda maaşınızdan kesinti olup olmayacağı, Türkiye'de iş kanunları ile koruma altına alınan bir durumdur. Bir çalışanın geçirmiş olduğu rahatsızlık dolayısıyla hastaneden ya da yetkili sağlık kuruluşundan alacağı rapor, SGK sistemi tarafından işlenir. Bu rapor sayesinde çalışanın hak kayıplarının da önüne geçilmiş olunur. Peki, Raporlu olunca maaştan kesilir mi? Rapor parası maaştan kesiliyor mu, işverene geri ödenir mi? İşte, o detaylar

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İşverenler, çalışanların hastalık, doğum, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda raporlu olduklarında maaşlarından kesinti yapılabilir. Ancak bu kesinti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile telafi edilir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği:

  • SGK, raporlu olduğunuz süre boyunca ilk iki gün için herhangi bir ödeme yapılmaz.
  • Üçüncü günden itibaren, SGK tarafından günlük kazancınızın belirli bir oranı üzerinden ödenek verilir. Bu oran, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında daha yüksek, hastalık durumunda ise daha düşüktür.
  • Geçici iş göremezlik ödeneği, işveren tarafından değil, SGK tarafından ödenir.

Ödeme Şekli:

  • Hastalık raporu durumunda, SGK, raporlu olduğunuz günler için size doğrudan ödeme yapar.
  • İşveren, raporlu olduğunuz günlerde maaşınızdan kesinti yapabilir, ancak SGK'nın yaptığı ödeme ile bu kesinti telafi edilmiş olur.
  • İşveren size maaşınızı kesintisiz ve tam yatırabilir. Ancak sizden SGK tarafından ödenen tutarın işveren hesabına ödenmesi talep edilebilir.

 

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