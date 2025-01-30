Raporlu olunca maaştan kesilir mi? İki günlük rapor parası maaştan kesiliyor mu, işverene geri ödenir mi?

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İşverenler, çalışanların hastalık, doğum, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda raporlu olduklarında maaşlarından kesinti yapılabilir. Ancak bu kesinti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile telafi edilir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği:

SGK, raporlu olduğunuz süre boyunca ilk iki gün için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Üçüncü günden itibaren, SGK tarafından günlük kazancınızın belirli bir oranı üzerinden ödenek verilir. Bu oran, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında daha yüksek, hastalık durumunda ise daha düşüktür.

Geçici iş göremezlik ödeneği, işveren tarafından değil, SGK tarafından ödenir.

Ödeme Şekli: