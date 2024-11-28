Rabia Çataklı kimdir, nereli, kaç yaşında? Rabia Çataklı olayı nedir?

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Rabia Çataklı, özellikle annesini ve anneannesini öldürüp, cesetlerini parçaladıktan sonra büyük bir infial yaratmıştır. Olayla ilgili olarak, Çataklı'nın psikolojik durumu ve suçun işleniş şekli kamuoyunun gündeminde geniş yer bulmuştur. Peki, Rabia Çataklı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

RABİA ÇATAKLI KİMDİR?

Rabia Çataklı, 31 yaşında bir kadındır ve son zamanlarda işlediği cinayet ile gündeme gelmiştir. Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'ya uyudukları sırada bıçakla saldırmış ve ardından cesetleri parçalayıp, bazı parçaları dışarıya atmıştır. Olay, komşularının durumu fark etmesi ile ortaya çıkmış ve polis ekipleri evde kan gölüne dönmüş bir manzara ile karşılaşmıştır. Çataklı, çıplak bir şekilde elinde bıçakla yakalanmıştır​.

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RABİA ÇATAKLI KARİYERİ

Rabia Çataklı'nın kariyeri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, adı, işlediği cinayetler ile anılmaktadır. Çataklı'nın suçlu olduğu eylemler, Türkiye'de geniş bir medya ilgisi uyandırmış ve toplumda ciddi bir tepkiye yol açmıştır. Cinayetin arkasında ne gibi psikolojik sebeplerin yattığı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılmış olsa da, Rabia Çataklı'nın bu olayı neden işlediği konusunda kesin bir açıklama bulunmamaktadır. Çataklı, cinayetlerin ardından psikolojik tedavi için hastaneye sevk edilmiştir​.