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PUBG mobile 3.2 güncellemesi ne zaman gelecek? Duyuru geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Pubg#Pubg Güncelleme#Pubg Mobile
PUBG mobile 3.2 güncellemesi ne zaman gelecek Duyuru geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 14:18

PUBG mobile 3.2 güncellemesi için geri sayım başladı. Mobil oyun tutkunlarının merakla beklediği PUBG mobile 3.2 güncellemesi, 14 Mayıs tarihinde erişime açılıyor. Bu güncelleme ile birlikte pek çok yeni özellik de vatandaşların erişimine açılacak. Peki, PUBG mobile 3.2 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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PUBG Mobile güncellemesi ile Yeni Temalı Mod "Meka Füzyonu": Yeni savaş gemisi temalı Meka araçlarıyla heyecan verici savaşlara imkan tanınacak.

World of Wonder Güncellemeleri: Yeni meka oynanışıyla rekabeti bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Silah ve Araç Güncellemeleri: P90 ve Akrep yeniden dengelendi. QBZ artık Erangel ve Miramar'da. Artık bazı araçlar gecikmeli bir patlama mekaniğine sahip. 

Koleksiyon Sistemi: Koleksiyon sistemi artık oyunda yer alacak. 

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PUBG MOBİLE 3.2 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile 3.2 güncellemesi 14 Mayıs gün içerisinde tüm cihazlara tanımlanmış olacak.

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