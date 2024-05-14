PUBG mobile 3.2 güncellemesi ne zaman gelecek? Duyuru geldi!

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PUBG Mobile güncellemesi ile Yeni Temalı Mod "Meka Füzyonu": Yeni savaş gemisi temalı Meka araçlarıyla heyecan verici savaşlara imkan tanınacak.

World of Wonder Güncellemeleri: Yeni meka oynanışıyla rekabeti bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Silah ve Araç Güncellemeleri: P90 ve Akrep yeniden dengelendi. QBZ artık Erangel ve Miramar'da. Artık bazı araçlar gecikmeli bir patlama mekaniğine sahip.

Koleksiyon Sistemi: Koleksiyon sistemi artık oyunda yer alacak.

Ev: Gizemli Zarif Kadim Başkent kaynak paketi çok yakında oyunda! Ev Yarışması'nda hayallerindeki evi inşa et ve yaratıcılığını herkese göster!

PUBG MOBİLE 3.2 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile 3.2 güncellemesi 14 Mayıs gün içerisinde tüm cihazlara tanımlanmış olacak.