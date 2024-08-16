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Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi

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Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 10:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan yeniden atandı. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi

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Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Akdeniz Üniversitesi'nin mevcut Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yeniden rektör oldu. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hakkında merak edilenler...

Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN kimdir?

1978 yılında Antalya’da doğdu.

Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi’nde, Tıpta Uzmanlığını, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008 yıllarında tamamladı.

Akdeniz Üniversitesi’nde 2010 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör oldu. 2010 yılından buyana Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Anabilim/Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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2010 yılında Türkiye’nin ilk çift kol nakli, 2011 yılında Dünya’nın ilk kadavra vericili uterus nakli, 2012 yılında Türkiye’nin ilk yüz nakli gibi önemli başarılara imza atan ekipte yer aldı.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

14.08.2020 tarihli 31213 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır.

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Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi

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