Behçet Yalın Özkara eksi 1.75 fizik neti ile fizik bölümüne yerleşti! Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu. Milyonlarca adayın beklediği üniversite tercih sonuçları sonrası Behçet Yalın Özkara’nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" dedi.

40 yaşında olan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmalarını tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçlerine yönelik olarak sürdürmektedir.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde çalışmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmalarını tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçlerine yönelik olarak sürdürmektedir.