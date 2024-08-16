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Prof. Dr. Adnan Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen hayatı ve biyografisi

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Prof. Dr. Adnan Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana ATÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen atandı. Peki, Prof. Dr. Adnan Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen hayatı ve biyografisi

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Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen atandı. Peki, Prof. Dr. Adnan Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

PROF. DR. ADNAN SÖZEN KİMDİR?

Prof. Dr. Adnan Sözen, 1986 yılında Makine Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.

1987 yılında Gazi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak bilimsel kariyerine başlamış ve 1994 yılında doktorasını tamamlamıştır.

Enerji teknolojileri üzerine SCL dergilerinde 171 makalesi yayınlanmış olup, toplamda 350 eseri bulunmaktadır. Bu eserler yaklaşık 8000 kez atıf almıştır.

2003 yılında Michigan State Üniversitesi'nde 6 ay boyunca yapay zeka tekniklerinin termal sistemlere uygulanması ve veri kullanımı konularında kapsamlı araştırmalar yapmıştır.

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AD Scientific Index tarafından Endüstri ve İmalat Mühendisliği alanında dünyada 76. sırada yer almaktadır.

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