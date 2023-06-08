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POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 28.062 polis atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı!

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#Polis#Polis Tayin Sonuçları#Polis Tayinleri
POLİS TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 28.062 polis atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 18:31

Polis tayin sonuçları 2023 son dakika açıklama ile belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar." ifadelerini kullandı. 2023 Genel Atama Tercih İşlemleri 15 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında PBS.Ben portalı üzerinden gerçekleşmişti. Yılın belirli dönemlerinde yapılan polis şark sonuçları POLNET sistemi ya da SMS yoluyla öğrenilebiliyor. Peki, 2023 Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Polis tayin sonuçları açıklandı mı? İşte, polis atama ve yer değiştirme sonucu sorgulama ve konu hakkında bilgiler.

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Polis şark sonuçları ile ilgili bekleyiş bugün sona erdi. Polis tayin sonuçları ile ilgili araştırmalar artışa geçti. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen polis tayin atamaları binlerce polis memuru tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklama ile 2023 yılı polis atama sonuçlarının açıkladığını duyurdu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi. İşte, polis tayin sonuçları hakkında bilgiler 

Polis TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

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Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.  2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun.

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

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