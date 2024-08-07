Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak, nereden izlenebilecek? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

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Perseid meteor yağmuru öncesinde yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan Perseid gök taşı yağmuru ile ilgili ayrıntılar belli oldu. En çok araştırılanlar arasında ise "Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak, nereden izlenebilecek?" ve "Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

PERSİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru. Perseid'in en yoğun görüleceği gün ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN GÖRÜLECEK?

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te hafta sonu "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.



Saat 19.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konularında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma imkanı sunulacak.

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PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir.



Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.



Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.