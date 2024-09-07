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Pazar günü nöbetçi noter var mı? Nöbetçi noter pazar günü çalışıyor mu?

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#Çalışma Saatleri#Noter Çalışma Saatleri 2023#Noterler Saat Kaçta Açılıyor
Pazar günü nöbetçi noter var mı Nöbetçi noter pazar günü çalışıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 16:32

Noter çalışma saatleri 2024 güncel verileri gün içinde işlem yapmak isteyen vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle hafta sonu ve resmi tatillerde merak ediliyor. Noter çalışma saatleri İstanbul ve diğer illerde resmi işlemlerini yapmak isteyenler tarafından en çok araştırılan konulardan biri. Peki Noter kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi günü noterler saat kaça kadar açık? Noter öğle arası saatleri nedir? İşte noter çalışma saatleri 2024...

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Noterler cumartesi günü açık mı ve çalışıyor mu sorusu gündemde yer alıyor. Noterlerde her gün pek çok vatandaş işlem gerçekleştiriyor. Noter çalışma saatleri resmi işlemlerini yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki noterler bugün açık mı? Noterler cumartesi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Hafta sonu ve hafta içi noterlerin çalışma saatleri detayları. 

NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.

NOTER ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir.

NOTERLER PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Noterler, devlet kurumu olduğu için hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında hizmet vermektedir.

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NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Nöbetçi noter sorgulama sayfası ile resmi tatillerde çalışma saatleri öğrenilebiliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

Pazar günü nöbetçi noter var mı Nöbetçi noter pazar günü çalışıyor mu

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Noterler, Hukukçu Kimliği ile bağımsız, tarafsız işlem yapan, bu işlemleri belgelendiren ve bu belgelere resmiyet kazandıran bir kurumdur. Türkiye Noterler Birliği’nin inşası 2009 yılında tamamlanan merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Kurallara uygun şekilde kurulmuş bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Aralarında rekabet söz konusu değildir.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0 312 218 80 00 numaralı telefon ve 0 312 218 80 41 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

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