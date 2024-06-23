Pazar günü kuyumcular açık mı? Pazar günleri kuyumcular çalışır mı? 2024 kuyumcu çalışma saatleri

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Pazar günleri kuyumcuların açık olup olmaması bölgeye ve kuyumcunun işletme politikasına bağlı olarak değişebilir. Türkiye'de, büyükşehirlerdeki bazı kuyumcular ve özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalar pazar günleri de açık olabilmektedir. Ancak, daha küçük şehirlerde veya bağımsız kuyumcu dükkanları genellikle pazar günleri kapalı olabilmektedir.

Ziyaret etmek istediğiniz kuyumcuyu doğrudan arayıp çalışma saatlerini öğrenmek daha doğru bilgi edinmeye imkan tanıyacaktır.