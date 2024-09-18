Patates hat nedir, ne demek? Dolandırıcılık vakalarında sık sık anılan patates hat sistemi nasıl çalışıyor?

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Patates hat, dolandırıcılık vakalarında sıkça anılan, kimlik bilgileri sahte veya başkalarının adına alınmış telefon hatlarıdır. Bu hatlar, kimliği gizlemek ve izlenmeyi zorlaştırmak amacıyla yasa dışı amaçlarla kullanılır. Genellikle telefon dolandırıcılığı, sahte aramalar veya gizli işlerde kullanıldığından, takip edilmesi ve tespit edilmesi zordur.

Dolandırıcılar, bu hatlar sayesinde kimliklerini saklayarak yasal işlemlerden kaçmaya çalışır. Bu nedenle, patates hatlar, suçla mücadelede büyük bir sorun teşkil eder.