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Pasaport ne kadar sürede çıkar? Pasaport kaç günde teslim ediliyor?

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Pasaport ne kadar sürede çıkar Pasaport kaç günde teslim ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 16:58

Pasaport ne kadar sürede ve kaç günde çıkar sorusu, başvuru sonrası merak edilen konular arasında yer alıyor. Pasaportlar hakkında merak edilen konulardan biri de kaç günde çıkacağıdır. Pasaport kaç günde çıkar? Çıkışından kaç gün sonra gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Ülke dışı yolculuk yapmak için pasaport şartı sunulmaktadır. Yani bir kişi pasaportu olmadan ülkeler arası yolculuk yapamaz. Her pasaportun ise belirli bir kullanım süresi vardır. Buna vize denir ve belirli aralıklarda yenilemek gerekir.

 

PASAPORT KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Yurt dışına çıkabilmek için mutlaka öncesinde pasaport başvurusunda bulunmak gerekir. Çünkü pasaport, başvurunun aynı gün içerisinde elimizde olmaz. Belirli bir çıkma süresi vardır. Pasaport çıkarmak için yolculuktan 1 ay öncesinde başvuru yapmak önemlidir. Pasaport çıkma süresi ise 5 ila 7 gün arasında değişiklik gösterir. Yurt dışında pasaport çıkarmak ise 7 ila 10 gün arası sürmektedir.

 

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PASAPORT ÇIKTIKTAN SONRA KAÇ GÜNDE GELİR?

Pasaportlar, verilen adrese PTT aracılığı ile ulaştırılmaktadır. Yani tahmini bir kargo ulaşım süresini baz alabiliriz. Pasaportlar başvuru süresini tamamlayıp çıktıktan sonra şehir merkezlerine 3 iş günü içerisinde ulaşmaktadır. Ancak kişinin yaşadığı bölge ilçe merkezi ise 4 iş gününde ulaşım sağlanır. Köylere ise daha uzun sürede ulaşım sağlanır. Bu süre 7 iş gününü bulmaktadır. Tabi ki yaşanan yoğunluk durumuna göre değişebilir.

 

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