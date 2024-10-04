ÖZYES nedir, ne işe yarar? ÖZYES'e kimler başvurabilir?

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ÖZYES, uygulamalı ve yaratıcı alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir sınavdır. Adaylar, hem YKS hem de ÖZYES'te başarılı olmalıdırlar.

ÖZYES Nedir?

ÖZYES , Özel Yetenek Sınavı anlamına gelir ve adayların sanat, spor veya diğer uygulamalı alanlardaki yeteneklerini ölçmek için yapılan bir sınavdır.

, Özel Yetenek Sınavı anlamına gelir ve adayların sanat, spor veya diğer uygulamalı alanlardaki yeteneklerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Üniversitelerin belirli bölümlerine girmek isteyen adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) gerekli minimum puanı aldıktan sonra ÖZYES’e başvurmaları gerekir.

Her üniversite, ÖZYES’in içeriğini ve başvuru koşullarını kendisi belirler, dolayısıyla sınavın formatı ve değerlendirme kriterleri üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir.

ÖZYES Ne İşe Yarar?

ÖZYES, adayların ilgili bölümde başarılı olup olamayacağını ölçer. Sınavın amacı, adayların sanatsal ya da sportif yeteneklerini, pratik bilgilerini ve uygulamalı becerilerini değerlendirmektir.

Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, üniversitelerin güzel sanatlar, spor bilimleri, müzik, drama gibi bölümlerine kabul edilebilirler.

ÖZYES, adayların sadece teorik bilgiye değil, uygulama yeteneğine sahip olduğunu göstermesine olanak tanır.

ÖZYES'e Kimler Başvurabilir?

ÖZYES’e başvurabilmek için adayların YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) 'den belirli bir baraj puanını geçmiş olmaları gerekir. Bu puan, her üniversite ve bölüm için değişiklik gösterebilir, ancak genellikle minimum 150 puan civarındadır.

'den belirli bir baraj puanını geçmiş olmaları gerekir. Bu puan, her üniversite ve bölüm için değişiklik gösterebilir, ancak genellikle minimum 150 puan civarındadır. Sanat, spor, müzik, drama, grafik tasarım, resim, heykel, mimarlık gibi uygulamalı bölümlerde eğitim almak isteyen herkes ÖZYES’e başvurabilir.

Lise mezunları veya lise son sınıf öğrencileri bu sınava başvurabilir. Ayrıca, üniversite sınavında gerekli baraj puanını alan adaylar, mezuniyet yılına bakılmaksızın başvuru yapma hakkına sahiptir.

ÖZYES Nasıl Yapılır?