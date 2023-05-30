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Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Grup Başkanvekili olması beklenen Özlem Zengin'in hayatı ve biyografisi

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#Özlem Zengin#Bakanlar Kurulu#AK Parti
Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli AK Parti Grup Başkanvekili olması beklenen Özlem Zenginin hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 22:27

Özlem Zengin'in hayatı, AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetiminin belli olmasıyla gündeme geldi. Son dakika haberine göre AK Parti'nin Grup Başkanvekillerinden birinin de Özlem Zengin olması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Zengin ihtisasını Hukuk alanında tamamladı. Peki, Özlem Zengin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, 27. Dönem Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in hayatı ve biyografisi

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Özlem Zengin kimdir, sorusu son dakika haberinin ardından merak konusu oldu. AK Parti 27. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Özlem Zengin'in, AK Parti'nin Grup Başkanvekillerinden biri olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev alan Zengin, 3 çocuk annesidir.

Özlem Zengin kimdir?

Özlem Zengin 1969 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

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#Özlem Zengin#Bakanlar Kurulu#AK Parti

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