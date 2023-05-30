Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Grup Başkanvekili olması beklenen Özlem Zengin'in hayatı ve biyografisi

Haberin Devamı

Özlem Zengin kimdir, sorusu son dakika haberinin ardından merak konusu oldu. AK Parti 27. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Özlem Zengin'in, AK Parti'nin Grup Başkanvekillerinden biri olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev alan Zengin, 3 çocuk annesidir.

Özlem Zengin kimdir?

Özlem Zengin 1969 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.