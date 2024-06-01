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Özer Uçuran Çiller kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in biyografi bilgileri

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Özer Uçuran Çiller kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Tansu Çillerin eşi Özer Uçuran Çillerin biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 10:03

Özer Uçuran Çiller, vefatının ardından hayatı ve biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi olarak tanınan Özer Uçuran Çiller, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kariyerini pek çok farklı şirkette sürdüren Özer Uçuran Çiller, Çukurova Holding'de de CEO görevinde bulunmuştur. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında önemli bilgiler

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Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937'de Caddebostan'da doğdu. Babası, Caddebostan'ın ilk muhtarı Ramiz Uçuran'dır. Saint Joseph Fransız Lisesi ve Robert Kolej'de eğitim gördükten sonra Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinde MBA dereceleri almıştır. 1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, iş hayatında birçok başarılı projeye imza atmıştır.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KARİYERİ

Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak çalışmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Çukurova Holding'te CEO olarak görev yapmış ve eşi ile birlikte Marsan Marmara Holding'i kurmuştur. Ayrıca Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış, alternatif tıp üzerine çeşitli kitaplar yayınlamıştır. Çiller, Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı olarak da bilinir.

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Özer Uçuran Çiller kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Tansu Çillerin eşi Özer Uçuran Çillerin biyografi bilgileri

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