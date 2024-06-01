Özer Uçuran Çiller kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in biyografi bilgileri

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Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937'de Caddebostan'da doğdu. Babası, Caddebostan'ın ilk muhtarı Ramiz Uçuran'dır. Saint Joseph Fransız Lisesi ve Robert Kolej'de eğitim gördükten sonra Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinde MBA dereceleri almıştır. 1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, iş hayatında birçok başarılı projeye imza atmıştır.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KARİYERİ

Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak çalışmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Çukurova Holding'te CEO olarak görev yapmış ve eşi ile birlikte Marsan Marmara Holding'i kurmuştur. Ayrıca Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış, alternatif tıp üzerine çeşitli kitaplar yayınlamıştır. Çiller, Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı olarak da bilinir.