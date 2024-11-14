Özel sektörde ve memurlarda ücretsiz izinde sigorta yatar mı?

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Ücretsiz izin süresince sigorta primleri genellikle yatmaz. Türkiye'de, işçi ücretsiz izindeyken işverenin sigorta primini yatırma yükümlülüğü yoktur. Bunun nedeni, ücretsiz izin süresince çalışanın iş sözleşmesi askıda kalır ve bu dönemde çalışmadığı için sosyal güvenlik primi işveren tarafından ödenmez.

Ancak, bazı özel durumlar olabilir:

Pandemi gibi özel durumlarda devlet desteği: Pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için devlet tarafından sağlanan nakdi destekle birlikte sigorta primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanabiliyordu. Ancak bu uygulamalar geçici ve belirli şartlara bağlıdır. Çalışanın isteğe bağlı sigorta yatırması: Çalışan, uzun süre ücretsiz izinde kalacaksa, sosyal güvenlik primleri kesintiye uğramasın diye kendisi isteğe bağlı sigorta yaptırabilir. Bu, emeklilik ve sağlık primlerinin devamlılığı açısından önemlidir.

ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETSİZ İZİN

Özel sektörde çalışanlar ücretsiz izne çıktığında, çalışmadıkları süre boyunca sigorta primleri yatırılmaz. Bu süreler, emeklilik prim günlerine dahil edilmez ve sağlık sigortası primleri de ödenmez. Yani özel sektörde ücretsiz izinde olan bir çalışanın sigortalılığı bu sürede pasif durumda olur. Bu durumda çalışan, ücretsiz izin süresi boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için kendisi isteğe bağlı olarak genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyebilir.

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KAMU SEKTÖRÜ (MEMURLAR) İÇİN ÜCRETSİZ İZİN

Kamu sektöründe, yani memurların ücretsiz izne ayrılması durumunda, sigorta prim durumu genellikle özel sektörden farklıdır. Memurlar ücretsiz izne ayrıldıklarında bu süre zarfında hem emeklilik kesenekleri (emeklilik primi) hem de genel sağlık sigortası primleri ödenmez. Dolayısıyla bu süreler emeklilik gün hesabına dahil edilmez ve ücretsiz izinli oldukları dönemde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ayrı bir prim ödemeleri gerekebilir. Memurlar için de bu süreçte isteğe bağlı olarak genel sağlık sigortası primi ödemek mümkündür.