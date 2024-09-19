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Oversharing nedir, ne demek? Oversharing Türkçe karşılığı nedir?

Güncelleme Tarihi:

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Oversharing nedir, ne demek Oversharing Türkçe karşılığı nedir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 15:54

Oversharing, sosyal medyada sıklıkla kullanımı dolayısıyla merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Kişisel verilerin haddinden fazla vurgulanmasını tanımlayan oversharing, kişinin kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Peki, Oversharing nedir, ne demek? Oversharing Türkçe karşılığı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Oversharing, kişinin sosyal medya veya yüz yüze konuşmalar sırasında özel, kişisel veya gereğinden fazla bilgi paylaşması anlamına gelir. Bu, genellikle insanların kendilerini rahat hissettikleri anlarda farkında olmadan yaşanır. Türkçe'de "fazla paylaşım" veya "aşırı paylaşım" olarak ifade edilebilir. Oversharing, kişinin kişisel mahremiyetini tehlikeye atabilir ve sosyal ilişkilerde olumsuz etkiler yaratabilir, çünkü karşı tarafı rahatsız edebilir veya kötüye kullanılabilecek bilgilerin açığa çıkmasına yol açabilir.

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