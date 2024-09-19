Oversharing nedir, ne demek? Oversharing Türkçe karşılığı nedir?

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Oversharing, kişinin sosyal medya veya yüz yüze konuşmalar sırasında özel, kişisel veya gereğinden fazla bilgi paylaşması anlamına gelir. Bu, genellikle insanların kendilerini rahat hissettikleri anlarda farkında olmadan yaşanır. Türkçe'de "fazla paylaşım" veya "aşırı paylaşım" olarak ifade edilebilir. Oversharing, kişinin kişisel mahremiyetini tehlikeye atabilir ve sosyal ilişkilerde olumsuz etkiler yaratabilir, çünkü karşı tarafı rahatsız edebilir veya kötüye kullanılabilecek bilgilerin açığa çıkmasına yol açabilir.