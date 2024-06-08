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ÖSYM YKS'de su veriyor mu? Sınavda su dağıtılıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Ösym#Kalem#Silgi
ÖSYM YKSde su veriyor mu Sınavda su dağıtılıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 10:05

ÖSYM YKS sınavında su, kalem, silgi veriyor mu sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alan konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği sınavda kalem, silgi ve su verip vermeyeceğini merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ÖSYM su, kalem, silgi veriyor mu? İşte, o detaylar

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ÖSYM su, kalem, silgi veriyor mu sorusu yanıt arıyor. Sınavın en kilit üç materyali olan kalem, silgi ve su için ÖSYM'nin bir hazırlık yapıp yapmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ÖSYM kalem, silgi ve su veriyor mu? İşte, o detaylar

ÖSYM SU, KALEM, SİLGİ VERİYOR MU? 

ÖSYM, her sınavda öğrenciler için kalem ve silgi temin etmektedir. Su ise adaylar tarafından sınav salonuna jelatini çıkarılmış bir şekilde alınabilmektedir. Su dağıtımı yapılmamaktadır.

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#Ösym#Kalem#Silgi

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