ÖSYM YKS'de su veriyor mu? Sınavda su dağıtılıyor mu?

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ÖSYM su, kalem, silgi veriyor mu sorusu yanıt arıyor. Sınavın en kilit üç materyali olan kalem, silgi ve su için ÖSYM'nin bir hazırlık yapıp yapmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ÖSYM kalem, silgi ve su veriyor mu? İşte, o detaylar

ÖSYM SU, KALEM, SİLGİ VERİYOR MU?

ÖSYM, her sınavda öğrenciler için kalem ve silgi temin etmektedir. Su ise adaylar tarafından sınav salonuna jelatini çıkarılmış bir şekilde alınabilmektedir. Su dağıtımı yapılmamaktadır.