ÖSYM aday şifresi nedir, ne işe yarar?

Haberin Devamı

ÖSYM Aday Şifresi ile Yapılabilecek İşlemler çeşitlenmektedir. Adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara başvurularını bu şifre ile yapabilirler. İşte, ÖSYM Aday Şifresi hakkında detaylı bilgiler

Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar bu şifre ile sonuçlarını görebilirler

Tercih İşlemleri

Üniversite veya diğer eğitim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde tercihlerin yapılması için kullanılır

Sınav Giriş Belgesi

Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini bu şifre ile alabilirler

Bilgi Güncelleme

Aday bilgileri (adres, iletişim bilgileri vb.) bu şifre ile güncellenebilir.

Aday Şifresinin Temini ve Değiştirilmesi