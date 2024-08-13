ÖSYM aday şifresi nedir, ne işe yarar?

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ÖSYM Aday Şifresi ile Yapılabilecek İşlemler çeşitlenmektedir. Adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara başvurularını bu şifre ile yapabilirler. İşte, ÖSYM Aday Şifresi hakkında detaylı bilgiler
Sınav Sonuçları
Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar bu şifre ile sonuçlarını görebilirler
Tercih İşlemleri
Üniversite veya diğer eğitim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde tercihlerin yapılması için kullanılır
Sınav Giriş Belgesi
Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini bu şifre ile alabilirler
Bilgi Güncelleme
Aday bilgileri (adres, iletişim bilgileri vb.) bu şifre ile güncellenebilir.
Aday Şifresinin Temini ve Değiştirilmesi
İlk Alma: İlk defa başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine gittiklerinde bu şifreyi alırlar. Genellikle bir zarfta verilir ve gizli tutulması önerilir.
Şifre Değişikliği: Şifre, adayın güvenliği açısından değiştirilebilir. Şifresini unutan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan şifre sıfırlama işlemleri ile yeni bir şifre belirleyebilirler.