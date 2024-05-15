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Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? 2024 Osmangazi köprüsü ücret tarifesi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

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Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu 2024 Osmangazi köprüsü ücret tarifesi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 10:15

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, 15 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yeniden belirlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bildirilen güncelleme tutarına göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye çıkarıldı. Peki, diğer sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte, o detaylar

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Osmangazi Köprüsü için geçiş ücreti tarifesi, aşağıda belirlenen şekilde gerçekleşecektir;

ARAÇ SINIFIOSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​
1   399,00​​ ₺
2   640,00 ₺
​3   760,00 ₺
​41.005,00 ₺
​51.​270,00 ₺
​6   280,00 ₺

ARAÇ SINIFLARI

1. Sınıf

2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den kısa olan araçlar (Otomobil, Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı vb.)

2. Sınıf

2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den uzun olan araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.)

3. Sınıf

3 akslı araçlar

4. Sınıf

4 ve 5 akslı araçlar

5. Sınıf

6 ve üzeri sayıda aksı olan araçlar

6. Sınıf

Motosikletler

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