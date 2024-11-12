×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Osman Nuri Civelek kimdir, kaç yaşında vefat etti? Azdavay eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek neden öldü?

Güncelleme Tarihi:

#Osman Nuri Civelek#Osman Nuri Civelek Kimdir#Osman Nuri Civelek Nereli
Osman Nuri Civelek kimdir, kaç yaşında vefat etti Azdavay eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek neden öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 14:17

Osman Nuri Civelek kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Azdavay doğumlu olan Civelek, uzun yıllardır belediye başkanlığı görevini yürüterek, bölgeye yaptığı çalışmalarla dikkat çekmektedir. İlahiyat eğitimi alan Civelek, eğitim sektöründe başlayan kariyerini siyasete yönlendirmiştir. 2004 yılından itibaren Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde belediye başkanlığı yapmış ve çeşitli yerel projelere imza atmıştır. Peki, Osman Nuri Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde doğan Osman Nuri Civelek, öğretmenlikten belediye başkanlığına uzanan kariyeriyle tanınmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Civelek, ilk olarak öğretmen olarak görev yapmış, ardından Azdavay Belediye Başkanlığı’na seçilerek bu görevini yıllarca sürdürmüştür. Peki, Osman Nuri Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

 

OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR?

Osman Nuri Civelek, 20 Mart 1966 tarihinde Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğdu. Azdavay İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Civelek, 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenliğe başlayan Civelek, 2004 yılında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev aldı ve uzun yıllar bu görevi sürdürdü. Civelek, 2024 yerel seçimlerinde aday olarak gösterildi ancak seçimi kazanamadı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

Haberin Devamı

OSMAN NURİ CİVELEK’İN KARİYERİ

Osman Nuri Civelek, öğretmen olarak başladığı kariyerine yerel yönetim alanında devam etti. 2004 yılında Azdavay Belediye Başkanlığı görevine seçilen Civelek, bu görevi yaklaşık 20 yıl sürdürdü. Görev süresi boyunca ilçede çeşitli projelere imza atan Civelek, halk arasında tanınan bir figürdü ve Kastamonu turizmine katkı sağlama hedefiyle çalıştı. 2024 seçimlerinde belediye başkanlığına tekrar aday olsa da seçimi kaybetti. Civelek, bu süre zarfında yerel kalkınma ve turizmi destekleyen projeler yürüttü.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Osman Nuri Civelek, Kasım 2024'te kaybolduktan sonra yapılan aramalar sonucunda Kastamonu'nun Suğla Yaylası'ndaki bir gölette ölü bulundu. Civelek'in kaybı ve sonrasındaki şüpheli ölümü, bölgede büyük üzüntü yarattı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Nuri Civelek#Osman Nuri Civelek Kimdir#Osman Nuri Civelek Nereli

BAKMADAN GEÇME!

TV yayın akışı 12 Kasım 2024 || Bu akşam televizyonda hangi filmler ve diziler var İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now Tv ve TV8 yayın akışı listesi

TV yayın akışı 12 Kasım 2024 || Bu akşam televizyonda hangi filmler ve diziler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now Tv ve TV8 yayın akışı listesi

#TV Yayın Akışı 12 Kasım 2024
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ 14 KASIM 2024 || A101e bu hafta neler geliyor, Perşembe günü aktüel ürünleri neler Buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu A101e geliyor

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ 14 KASIM 2024 || A101'e bu hafta neler geliyor, Perşembe günü aktüel ürünleri neler? Buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu A101'e geliyor!

#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
Esmaül Hüsna ve anlamları nedir Allahın 99 İsmi ne demek Esmaül Hüsna sırasıyla okunuşu, zikri ve faziletleri

Esmaül Hüsna ve anlamları nedir? Allah'ın 99 İsmi ne demek? Esma'ül Hüsna sırasıyla okunuşu, zikri ve faziletleri

#Esmaül Hüsna
31 Aralık yarım gün mü tam gün mü tatil 31 Aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak

31 Aralık yarım gün mü tam gün mü tatil? 31 Aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak?

#31 Aralık
Roblox Türkiyede ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı Roblox erişim engelinde son durum Kasım 2024

Roblox Türkiye'de ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Roblox erişim engelinde son durum Kasım 2024!

#Roblox Açılacak Mı

EN SON HABERLER

TV yayın akışı 12 Kasım 2024 || Bu akşam televizyonda hangi filmler ve diziler var İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now Tv ve TV8 yayın akışı listesi

TV yayın akışı 12 Kasım 2024 || Bu akşam televizyonda hangi filmler ve diziler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now Tv ve TV8 yayın akışı listesi

#TV Yayın Akışı 12 Kasım 2024
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ 14 KASIM 2024 || A101e bu hafta neler geliyor, Perşembe günü aktüel ürünleri neler Buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu A101e geliyor

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ 14 KASIM 2024 || A101'e bu hafta neler geliyor, Perşembe günü aktüel ürünleri neler? Buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu A101'e geliyor!

#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
Esmaül Hüsna ve anlamları nedir Allahın 99 İsmi ne demek Esmaül Hüsna sırasıyla okunuşu, zikri ve faziletleri

Esmaül Hüsna ve anlamları nedir? Allah'ın 99 İsmi ne demek? Esma'ül Hüsna sırasıyla okunuşu, zikri ve faziletleri

#Esmaül Hüsna
31 Aralık yarım gün mü tam gün mü tatil 31 Aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak

31 Aralık yarım gün mü tam gün mü tatil? 31 Aralık resmi tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak?

#31 Aralık
Roblox Türkiyede ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı Roblox erişim engelinde son durum Kasım 2024

Roblox Türkiye'de ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? Roblox erişim engelinde son durum Kasım 2024!

#Roblox Açılacak Mı