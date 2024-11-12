Osman Nuri Civelek kimdir, kaç yaşında vefat etti? Azdavay eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek neden öldü?

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Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde doğan Osman Nuri Civelek, öğretmenlikten belediye başkanlığına uzanan kariyeriyle tanınmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Civelek, ilk olarak öğretmen olarak görev yapmış, ardından Azdavay Belediye Başkanlığı’na seçilerek bu görevini yıllarca sürdürmüştür. Peki, Osman Nuri Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR?

Osman Nuri Civelek, 20 Mart 1966 tarihinde Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğdu. Azdavay İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Civelek, 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenliğe başlayan Civelek, 2004 yılında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev aldı ve uzun yıllar bu görevi sürdürdü. Civelek, 2024 yerel seçimlerinde aday olarak gösterildi ancak seçimi kazanamadı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

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OSMAN NURİ CİVELEK’İN KARİYERİ

Osman Nuri Civelek, öğretmen olarak başladığı kariyerine yerel yönetim alanında devam etti. 2004 yılında Azdavay Belediye Başkanlığı görevine seçilen Civelek, bu görevi yaklaşık 20 yıl sürdürdü. Görev süresi boyunca ilçede çeşitli projelere imza atan Civelek, halk arasında tanınan bir figürdü ve Kastamonu turizmine katkı sağlama hedefiyle çalıştı. 2024 seçimlerinde belediye başkanlığına tekrar aday olsa da seçimi kaybetti. Civelek, bu süre zarfında yerel kalkınma ve turizmi destekleyen projeler yürüttü.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Osman Nuri Civelek, Kasım 2024'te kaybolduktan sonra yapılan aramalar sonucunda Kastamonu'nun Suğla Yaylası'ndaki bir gölette ölü bulundu. Civelek'in kaybı ve sonrasındaki şüpheli ölümü, bölgede büyük üzüntü yarattı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.