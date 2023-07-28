Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay hayatı ve biyografisi! Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Merkez Bankası yardımcıları gece saatleri itibarıyla değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı görevine Osman Cevdet Akçay getirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Akçay hayatı ve biyografisi de gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İşte detaylar…

YENİ MERKEZ BANKASI YARDIMCISI OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, 1961 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamlayan Akçay, eğitiminiBoğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü tamamladı ve daha sonraNew York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini alarak eğitimine devam etti.

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Osman Cevdet Akçay Koç Finansal hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar bölümünün başında bulundu. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir. Şuanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde yol göstermektedir.