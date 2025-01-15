×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Ortalama 2'nin altına düşerse burs ne zaman kesilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu prosedürü açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Kyk#Kredi Ve Yurtlar Kurumu#Kyk Burs Kesilmesi
Ortalama 2nin altına düşerse burs ne zaman kesilir Kredi ve Yurtlar Kurumu prosedürü açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 17:17

Ortalama 2'nin altına düştüğünde öğrenim bursu kesilir mi sorusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla burs ödemesi alan vatandaşların araştırdığı konu oluyor. 4'lük sistemde 2'nin altına düşen puan ortalaması halinde bursun kesilerek krediye dönüştürüleceğini sözleşme esnasında beyan eden Kredi ve Yurtlar Kurumu, konuyla ilgili bir diğer açıklamayı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurdu. Peki, Ortalama 2'nin altına düşerse burs ne zaman kesilir? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmakta ve buna göre aksiyon alınmaktadır. Not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam eder. Peki, Ortalama 2'nin altına düşerse burs ne zaman kesilir? İşte, o detaylar

ORTALAMA 2'NİN ALTINA DÜŞERSE BURS NE ZAMAN KESİLİR?
Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu, ekim ayından itibaren öğrenim kredisine dönüştürülecektir.

Öğrencilere, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar öğrenim kredisi ödenecektir.

Haberin Devamı

Öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yaparak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemi yapabilecektir. 

Bursunun öğrenim kredisine dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek isteyen öğrenciler, durumlarını ekim ayı itibarıyla e-Devlet’teki Burs/Kredi Sorgu alanından ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenebilecektir.

YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi’nde not ortalamasında yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleri ile görüşmesi gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kyk#Kredi Ve Yurtlar Kurumu#Kyk Burs Kesilmesi

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama 2nin altına düşerse burs ne zaman kesilir Kredi ve Yurtlar Kurumu prosedürü açıkladı

Ortalama 2'nin altına düşerse burs ne zaman kesilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu prosedürü açıkladı

#Kyk
Annem Ankara Güneş kim Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Aleyna Bozok oynadığı diziler...

Annem Ankara Güneş kim? Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Aleyna Bozok oynadığı diziler...

#Aleyna Bozok
E Okul yoklama ne zaman kapanacak 2025 E-Okul kapandı mı

E Okul yoklama ne zaman kapanacak 2025? E-Okul kapandı mı?

#E-Okul
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA || Sömestr Tatili öncesi gözler bu formülde Ortaokul ve lise takdir ve teşekkür puan hesaplaması nasıl yapılır

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA || Sömestr Tatili öncesi gözler bu formülde! Ortaokul ve lise takdir ve teşekkür puan hesaplaması nasıl yapılır?

#Takdir
GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

#Gelinim Mutfakta

EN SON HABERLER

Ortalama 2nin altına düşerse burs ne zaman kesilir Kredi ve Yurtlar Kurumu prosedürü açıkladı

Ortalama 2'nin altına düşerse burs ne zaman kesilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu prosedürü açıkladı

#Kyk
Annem Ankara Güneş kim Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Aleyna Bozok oynadığı diziler...

Annem Ankara Güneş kim? Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Aleyna Bozok oynadığı diziler...

#Aleyna Bozok
E Okul yoklama ne zaman kapanacak 2025 E-Okul kapandı mı

E Okul yoklama ne zaman kapanacak 2025? E-Okul kapandı mı?

#E-Okul
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA || Sömestr Tatili öncesi gözler bu formülde Ortaokul ve lise takdir ve teşekkür puan hesaplaması nasıl yapılır

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA || Sömestr Tatili öncesi gözler bu formülde! Ortaokul ve lise takdir ve teşekkür puan hesaplaması nasıl yapılır?

#Takdir
GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

#Gelinim Mutfakta