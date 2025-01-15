Ortalama 2'nin altına düşerse burs ne zaman kesilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu prosedürü açıkladı

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Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmakta ve buna göre aksiyon alınmaktadır. Not ortalaması 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri olan öğrenciler ile hazırlık sınıfını geçip bir üst sınıfa başlayan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir ve bu öğrenciler burs almaya devam eder. Peki, Ortalama 2'nin altına düşerse burs ne zaman kesilir? İşte, o detaylar

ORTALAMA 2'NİN ALTINA DÜŞERSE BURS NE ZAMAN KESİLİR?



Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu, ekim ayından itibaren öğrenim kredisine dönüştürülecektir.

Öğrencilere, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar öğrenim kredisi ödenecektir.

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Öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yaparak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemi yapabilecektir.



Bursunun öğrenim kredisine dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek isteyen öğrenciler, durumlarını ekim ayı itibarıyla e-Devlet’teki Burs/Kredi Sorgu alanından ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenebilecektir.



YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi’nde not ortalamasında yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleri ile görüşmesi gerekmektedir.