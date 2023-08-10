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Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Bakan Özhaseki orta hasarlı binalar için net konuştu

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Orta hasarlı binalar yıkılacak mı Bakan Özhaseki orta hasarlı binalar için net konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:32

Bir süredir gündemde yer alan "Orta hasarlı binalar yıkılacak mı?" sorusuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki son noktayı koydu. Bakan Özhaseki, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir" dedi.

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AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda yerel ve ulusal basın mensupları ile düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, orta hasarlı binaların yıkılacağını söyledi.

"ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK"

Bakan Özhaseki konu ile ilgili yaptığın açıklamada, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak arkadaşlar. Orta hasarlıları ağır hasarlı grubuna alıyoruz ve yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir. Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için ‘Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim’ diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız. Hak sahipliği için de AFAD’ın kriterlerinde biraz daha sertlik var. Ama bizim bakanlığımızın kentsel dönüşümü için sertlik yok. Bizler kentsel dönüşümü alarak vatandaşın birden fazla konutu veya iş yeri artı konutu varsa onları da hak sahibi yapmaya devam edeceğiz. Konutlar yapıldıktan sonra eski yapının yeri ve konumu ne ise o göz önünde yapılarak dağılacak. Yani üst sokakta bulunan adamın evini alıp en öne, en öndekini alıp da en arkaya götürmek gibi bir durum olmayacak" dedi.

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