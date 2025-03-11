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Orman Haftası ne zaman? 2025 Orman Haftası ve Ağaç Bayramı tarihi

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Orman Haftası ne zaman 2025 Orman Haftası ve Ağaç Bayramı tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:03

Türkiye'de okullarda kutlanan bir hafta olan Orman Haftası'nın tarihi merak konusu oldu. Orman Haftası kapsamında her yıl çeşitli devlet kurumları ya da STK'lar fidan dikim çalışmaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıtılar…

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Tam adı Orman Haftası ve Ağaç Bayramı olan bu haftanın amacı, çocuklara ormanların önemini benimsetmektir. Hafta boyunca fidanlar dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları etkinliklerle anlatılır. Peki, Orman Haftası ne zaman?

ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?

'Orman Haftası' ya da 'Ağaç Bayramı' adıyla da anılan ve tam adı Orman Haftası ve Ağaç Bayramı olan hafta, 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanır. Türkiye genelinde okullarda kutlanacak hafta kapsamında fidan dağıtımı ve ekimi faaliyetleri yapılıyor.

ORMAN HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Orman Haftası, her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan ve ormanların korunması, sürdürülebilir yönetimi, ağaç dikimi ve çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen bir haftadır. İlk olarak 1971 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanmış ve zamanla dünya genelinde çevre dostu etkinliklerle yaygınlaşmıştır. Ormanların ekosistem için önemi, iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolleri ve biyolojik çeşitliliği desteklemedeki katkıları vurgulanır. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler, ağaç dikme kampanyaları ve eğitim programları düzenlenir.

 

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