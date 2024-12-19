×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi?

Güncelleme Tarihi:

#Kpss#Ön Lisans Kpss#Kpss Tercihleri
Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:19

Önlisans mezunu bir kişi, Ortaöğretim KPSS tercihi yapamaz. Çünkü Ortaöğretim KPSS, lise mezunları için yapılan bir sınavdır ve sadece lise diploması olan bireylerin katılabileceği bir sınavdır. Önlisans mezunları, Önlisans KPSS'ye katılırlar ve tercihlerini bu sınav kapsamında yaparlar.

Haberin Devamı

Önlisans mezunları, Önlisans KPSS sınavına girerek, Önlisans düzeyindeki kamu kurumları için kadrolara başvurabilirler. Lise düzeyindeki (Ortaöğretim KPSS) kadrolara başvurabilmek için ise, yine lise diploması gerekmektedir.

Özetle, önlisans mezunu biri Ortaöğretim KPSS tercihi yapamaz, ancak Önlisans KPSS sınavına girerek, kendisi için uygun kamu kadrolarına başvurabilir.

  1. Ortaöğretim KPSS: Lise mezunlarına yöneliktir. Ortaöğretim KPSS'ye başvurabilmek için en az lise diplomasına sahip olmak gereklidir.
  2. Önlisans KPSS: Önlisans (2 yıllık) mezunları için yapılır. Bu sınavda, kamu kurumlarında çalışmak isteyen önlisans mezunları tercih yapabilir.
  3. Lisans KPSS: Üniversite mezunları için yapılır. Lisans mezunları, bu sınavla kamuda memuriyet için başvuru yapabilir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kpss#Ön Lisans Kpss#Kpss Tercihleri

BAKMADAN GEÇME!

Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi

Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi?

#Kpss
KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024/2 (EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMURLUK PUANI) || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye, hangi kuruma atanır KPSS A ve B grubu kadroları neler

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024/2 (EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMURLUK PUANI) || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye, hangi kuruma atanır? KPSS A ve B grubu kadroları neler?

#KPSS Atama Puanları 2024
19 Aralık Maç Programı || Bugün kimin maçı var UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçları

19 Aralık Maç Programı || Bugün kimin maçı var? UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçları

#Bugün Hangi Maçlar Var
D8 nedir D8 ülkeleri hangileridir

D8 nedir? D8 ülkeleri hangileridir?

#D8 Nedir
Zafere Kaçış filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi futbolcular oynadı

Zafere Kaçış filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi futbolcular oynadı?

#Zafere Kaçış

EN SON HABERLER

Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi

Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi?

#Kpss
KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024/2 (EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMURLUK PUANI) || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye, hangi kuruma atanır KPSS A ve B grubu kadroları neler

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024/2 (EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMURLUK PUANI) || KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye, hangi kuruma atanır? KPSS A ve B grubu kadroları neler?

#KPSS Atama Puanları 2024
19 Aralık Maç Programı || Bugün kimin maçı var UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçları

19 Aralık Maç Programı || Bugün kimin maçı var? UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçları

#Bugün Hangi Maçlar Var
D8 nedir D8 ülkeleri hangileridir

D8 nedir? D8 ülkeleri hangileridir?

#D8 Nedir
Zafere Kaçış filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi futbolcular oynadı

Zafere Kaçış filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi futbolcular oynadı?

#Zafere Kaçış