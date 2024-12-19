Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi?

Haberin Devamı

Önlisans mezunları, Önlisans KPSS sınavına girerek, Önlisans düzeyindeki kamu kurumları için kadrolara başvurabilirler. Lise düzeyindeki (Ortaöğretim KPSS) kadrolara başvurabilmek için ise, yine lise diploması gerekmektedir.

Özetle, önlisans mezunu biri Ortaöğretim KPSS tercihi yapamaz, ancak Önlisans KPSS sınavına girerek, kendisi için uygun kamu kadrolarına başvurabilir.