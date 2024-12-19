Ön Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS tercihi yapabilir mi?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:19
Önlisans mezunu bir kişi, Ortaöğretim KPSS tercihi yapamaz. Çünkü Ortaöğretim KPSS, lise mezunları için yapılan bir sınavdır ve sadece lise diploması olan bireylerin katılabileceği bir sınavdır. Önlisans mezunları, Önlisans KPSS'ye katılırlar ve tercihlerini bu sınav kapsamında yaparlar.
Önlisans mezunları, Önlisans KPSS sınavına girerek, Önlisans düzeyindeki kamu kurumları için kadrolara başvurabilirler. Lise düzeyindeki (Ortaöğretim KPSS) kadrolara başvurabilmek için ise, yine lise diploması gerekmektedir.
Özetle, önlisans mezunu biri Ortaöğretim KPSS tercihi yapamaz, ancak Önlisans KPSS sınavına girerek, kendisi için uygun kamu kadrolarına başvurabilir.
- Ortaöğretim KPSS: Lise mezunlarına yöneliktir. Ortaöğretim KPSS'ye başvurabilmek için en az lise diplomasına sahip olmak gereklidir.
- Önlisans KPSS: Önlisans (2 yıllık) mezunları için yapılır. Bu sınavda, kamu kurumlarında çalışmak isteyen önlisans mezunları tercih yapabilir.
- Lisans KPSS: Üniversite mezunları için yapılır. Lisans mezunları, bu sınavla kamuda memuriyet için başvuru yapabilir.