Omerta nedir ne demek? Omerta kuralı ne anlama gelir?

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Omerta, İtalyanca kökenli bir terim olup, özellikle mafya ve organize suç gruplarında kullanılan bir "suskunluk yasası" anlamına gelir. Bu kural, bir kişi suça ya da yasadışı bir duruma tanık olsa bile hiçbir koşulda polise veya dışarıya bilgi vermemesi gerektiğini ifade eder. Omerta, ihanet veya itirafın en büyük suçlardan biri kabul edildiği ve genellikle ölüm cezası ile sonuçlanabilecek bir kuraldır. Bu gelenek, sessizlik kültürünü pekiştirir ve suç örgütlerinin varlığını sürdürmesini sağlar.