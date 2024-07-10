Ömer Toraman kimdir? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman nereli ve hangi illerde görev yaptı?

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Ömer Toraman, kamu yönetimi alanında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır. Erzurum'da doğup büyüyen Toraman, kariyerine kaymakamlık yaparak başlamış ve birçok ilde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, Elazığ Valisi olarak görev yapmıştır. Peki, Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında, nerelerde görev yaptı? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ÖMER TORAMAN KİMDİR?

Ömer Toraman, 1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. 1994 yılında Erzurum'da kaymakam adayı olarak meslek hayatına başlayan Toraman, sırasıyla Kastamonu Küre, Diyarbakır Eğil, Çorum Kargı ve Ankara Nallıhan'da kaymakamlık görevlerinde bulundu. Ayrıca Elazığ Vali Yardımcılığı görevinde de yer aldı. Evli ve üç çocuk babası olan Toraman, İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İller İdaresi Genel Müdür Vekilliği gibi üst düzey görevlerde bulundu​.

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ÖMER TORAMAN NERELERDE GÖREV YAPTI?

Ömer Toraman, kariyerine 1994 yılında Erzurum'da kaymakam adayı olarak başladı. Ardından Kastamonu Küre, Diyarbakır Eğil, Çorum Kargı ve Ankara Nallıhan'da kaymakamlık görevlerinde bulundu. Elazığ Vali Yardımcılığı yapmasının yanı sıra, İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşavirliği, KİHBİ Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İller İdaresi Genel Müdür Vekilliği görevlerinde yer aldı. 2011 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak hizmet verdi ve 2021 yılında Elazığ Valisi olarak atandı. Toraman, Elazığ'daki görev süresince deprem sonrası iyileştirme çalışmaları ve çeşitli sosyal projelerde aktif rol aldı​.