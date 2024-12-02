×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Barutçu#Ömer Barutçu Kimdir#Ömer Barutçu Neden Öldü
Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 16:17

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, Ankara'da hayatını kaybetti. Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek. Barutçu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Peki, Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Barutçu neden öldü? Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi

Haberin Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu. Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki tören sonrasında öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ömer Barutçu kimdir? İşte merak edilenler...

ÖMER BARUTÇU KİMDİR?

Ömer Barutçu 1942 Beşikdüzü, Trabzon doğumludur. Babasının adı Hüsnü, annesinin adı Ayşe'dir. İlk öğrenimini Kilimli İlkokulu'nda; orta ve lise öğrenimini Zonguldak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünü bitirdi. Ömer Barutçu, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomist, Araştırmacı ve Daire Başkanıydı. 5. (XVI), XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Zonguldak Milletvekilidir.

Haberin Devamı

53. ve 54. hükûmette Ulaştırma Bakanıydı. 49. hükûmette GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı, 51. hükûmette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve 52. hükûmette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanıydı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Barutçu#Ömer Barutçu Kimdir#Ömer Barutçu Neden Öldü

BAKMADAN GEÇME!

Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi

Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi

#Ömer Barutçu
Semahat Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında Bu yıl da Türkiyenin en zenginleri listesinde yer buldu

Semahat Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında? Bu yıl da Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer buldu

#Semahat Sevim Arsel
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl öğrenilir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri

#AÖF
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 ARALIK 2024 (YENİ HAFTA) || Stüdyoda fenalaştı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 ARALIK 2024 (YENİ HAFTA) || Stüdyoda fenalaştı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

#Gelinim Mutfakta
Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek Diyanet Berat Kandili tarihi bilgileri

Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? Diyanet Berat Kandili tarihi bilgileri

#Berat Kandili Tarihi 2024

EN SON HABERLER

Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi

Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi

#Ömer Barutçu
Semahat Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında Bu yıl da Türkiyenin en zenginleri listesinde yer buldu

Semahat Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında? Bu yıl da Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer buldu

#Semahat Sevim Arsel
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl öğrenilir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri, tarihleri ve oturum saatleri

#AÖF
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 ARALIK 2024 (YENİ HAFTA) || Stüdyoda fenalaştı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 ARALIK 2024 (YENİ HAFTA) || Stüdyoda fenalaştı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

#Gelinim Mutfakta
Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek Diyanet Berat Kandili tarihi bilgileri

Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? Diyanet Berat Kandili tarihi bilgileri

#Berat Kandili Tarihi 2024