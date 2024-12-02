Ömer Barutçu kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatı ve biyografisi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu. Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki tören sonrasında öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ömer Barutçu kimdir? İşte merak edilenler...

ÖMER BARUTÇU KİMDİR?

Ömer Barutçu 1942 Beşikdüzü, Trabzon doğumludur. Babasının adı Hüsnü, annesinin adı Ayşe'dir. İlk öğrenimini Kilimli İlkokulu'nda; orta ve lise öğrenimini Zonguldak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünü bitirdi. Ömer Barutçu, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomist, Araştırmacı ve Daire Başkanıydı. 5. (XVI), XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Zonguldak Milletvekilidir.

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53. ve 54. hükûmette Ulaştırma Bakanıydı. 49. hükûmette GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı, 51. hükûmette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve 52. hükûmette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanıydı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetmiştir.