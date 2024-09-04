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Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman? MEB - İŞKUR TYP Personel başvuru ekranı || Başvurular nereden nasıl yapılır?

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#Okullar#MEB#TYP
Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman MEB - İŞKUR TYP Personel başvuru ekranı || Başvurular nereden nasıl yapılır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 10:04

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program kapsamında personel alımı yapılıyor. 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi Uyum Haftası 2 Eylül Pazartesi günü başladı. İlkokul, ortaokul ve lise dersleri ise 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bu nedenle TYP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında işe başlamak isteyen personel adayları heyecan içerisinde "Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, MEB - İŞKUR TYP 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

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