Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? 2023 Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB telafi eğitimi programı

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Okullar ne zaman kapanacak sorusu, hava sıcaklıklarının artması ve Haziran ayına çok az süre kalması dolayısıyla MEB açıklamaları doğrultusunda merak konusu oldu. Okulların kapanmasıyla beraber öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili başlayacak. İkinci dönemin sona ermesiyle karneler alınacak ve en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatiline gidecek. Bu sebeple okulların kapanış tarihi, merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası okullarda eğitim faaliyetleri iki hafta gecikmeli başladı. Öğrenciler ise normal şartlarda Haziran ayında sona ermesi planlanan ikinci dönemin biteceği tarihi gündemlerine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1-10 Haziran tarihleri arasında telafi eğitimi uygulayacak. Telafi eğitimine hangi illerdeki öğrencilerin katılacağı ve zorunlu olup olmayacağı belli oldu. Bakan Mahmut Özer detayları aktardı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, okulların kapanış tarihi ve yaz tatili başlangıç takvimi