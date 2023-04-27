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Okullar 4 gün mü oluyor? Avrupa'dan örnek karar

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#Okullar 4 Gün Mü Oluyor#Okullar Kaç Gün Olacak#Okullar 3 Gün Tatil
Okullar 4 gün mü oluyor Avrupadan örnek karar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 13:00

Okullar 4 gün olacak iddiaları Avrupa'da velileri ayağa kaldırırken, konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İzlanda'nın ardından İngiltere de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklarını gerçekleştiriyor. İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği geçtiğimiz aylarda, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı.

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4 gün okul, 3 gün tatil iddiaları Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İngiltere'de hafta içi ve haftada 5 gün olmak üzere eğitim almak üzere okullara giden öğrenciler, yeni kararın alınması halinde eğitimlerini 4 gün üzerinden devam ettirecek. Peki, okullar 4 gün mü olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

OKULLARIN 4 GÜN OLMASINA VELİLER TEPKİLİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

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Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

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#Okullar 4 Gün Mü Oluyor#Okullar Kaç Gün Olacak#Okullar 3 Gün Tatil

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