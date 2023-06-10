Okullar 1 ay erken mi açılacak? MEB takvimi hakkında detaylar

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Okullar 1 ay erken mi açılacak sorusu, yayılan bazı haberlerin ardından merak konusu oldu. Okulların yeni sezonda 1 ay önce açılacağına dair iddialarda bulunan bazı yayın platformları, kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, okullar 1 ay erken mi açılacak? İşte, o detaylar

Okullar 1 AY ERKEN Mİ AÇILACAK?

Okulların 1 ay erken açılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.