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Okullar 1 ay erken mi açılacak? MEB takvimi hakkında detaylar

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#Okullar#Okullar 1 Ay#Okullar 1 Ay Erken Mi Açılacak
Okullar 1 ay erken mi açılacak MEB takvimi hakkında detaylar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 17:04

Okullar 1 ay erken mi açılacak sorusu, sosyal medyada yayılan bazı haberlerin ardından araştırılan konu oldu. Okulların kapanmasına günler kala yeni dönem için araştırmalarına başlayan pek çok öğrenci, okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik bazı iddialar ile karşılaştı. Peki, okullar 1 ay erken mi açılacak? İşte, o detaylar

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Okullar 1 ay erken mi açılacak sorusu, yayılan bazı haberlerin ardından merak konusu oldu. Okulların yeni sezonda 1 ay önce açılacağına dair iddialarda bulunan bazı yayın platformları, kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki, okullar 1 ay erken mi açılacak? İşte, o detaylar

Okullar 1 AY ERKEN Mİ AÇILACAK?

Okulların 1 ay erken açılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

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