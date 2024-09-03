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Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı?

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Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 13:45

Okul saatleri değişti mi ve ders saatleri kısalacak mı sorusu, 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi açılırken merak konusu oldu. İkili öğretim ya da tek öğretim yapan okullara göre değişkenlik gösteren okul saatleri, okul yönetiminin kararına göre şekilleniyor. Peki, Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı? İşte, o detaylar

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Ders saatleri kısalacak iddialarını geçtiğimiz dönem içerisinde cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdilik sadece programlarımızı bilgi edinmeden çok edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecek şekilde revize etmeye odaklandık." demişti. Ders saatlerinin kısalacağı iddiaları böylece sona ererken, yeni dönem öncesi ise okul saatlerinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Okul saatleri değişti mi,? İşte, o detaylar

OKULA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki genel uygulamaya göre ilkokulda dersler 09:00-14:00, ortaokulda 08:30-15:00, lise ve imam hatip liselerinde ise 08:00-15:30 saatleri arasında başlayıp bitecek. 

Ancak okulların ikili öğretim yapması halinde bu saatler daha da geriye çekilmiş olacak. Yani 07.30-12.00 arasında eğitim görülebileceği gibi, öğleden sonra da 12.30-17.00 saatleri arasında da eğitim olabilir. 

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Okul saatleri ile ilgili uygulama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların müdüriyet kararı ile şekillenmektedir.

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