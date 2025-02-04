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Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli? MGK Genel Sekreterliğine atanan eski AFAD Başkanı Oktay Memiş'in biyografisi!

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#Okay Memiş Kimdir#Resmi Gazete#Oktay Memiş Hayatı
Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli MGK Genel Sekreterliğine atanan eski AFAD Başkanı Oktay Memişin biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 00:38

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Oktay Memiş atandı. Atama kararının ardından Okay Memiş'in kariyer hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak mesleğe başlayan Memiş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Gümüşhane Valisi, Erzurum Valisi ve AFAD Başkanlığı yapan Memiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Peki, Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MGK Genel Sekreterliğine atanan Okay Memiş'in biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Oktay Memiş atandı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başlayan Okay Memiş, 2023 yılında AFAD Başkanı olarak atanmıştı. Meslek hayatı boyunca valilik ve Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Memiş, aslen Giresunludur. İşte, Okay Memiş kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı.

OKTAY MEMİŞ KİMDİR?

1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya gelen Memiş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi (Aksaray), Genç Bingöl, Orta (Çankırı) Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

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Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı. 11 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete kararı ile AFAD Başkanı olarak atandı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

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