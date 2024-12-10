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Okan Dericioğlu kimdir, nereli, hangi hastanede görev yapıyordu? Aracında başına poşet geçirilmiş vaziyette ölü bulundu!

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Okan Dericioğlu kimdir, nereli, hangi hastanede görev yapıyordu Aracında başına poşet geçirilmiş vaziyette ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 17:43

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolunda otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu tespit edildi.

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Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu’nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. İlk belirlemelere göre Dericioğlu’nun, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

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