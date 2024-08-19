×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Öğretmenlere il emri verilecek mi? MEB il emri kararı 2024

Güncelleme Tarihi:

#İl Emri#Öğretmenlere İl Emri#İl Emri Çıktı Mı
Öğretmenlere il emri verilecek mi MEB il emri kararı 2024
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 16:49

Öğretmenlere il emri verilecek mi sorusu pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mazerete bağlı iller arası atama sürecinin ardından, öğretmenler il emri kararını beklemeye başladı. İstediği tercihlere yerleşemeyen öğretmenler için il emrinin çıkıp çıkmayacağı ve ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Öğretmenler, il emri ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Öğretmenlere il emri verilecek mi? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

MEB'in son dakika duyuruları gündemde yer alıyor. Öğretmenler, çeşitli mazeretlere bağlı olarak iller arası tayin başvurularını tamamladı ve sonuçlarını öğrendi. Sonuçları olumsuz olan öğretmenler, şimdi il emrinin çıkmasını bekliyor. İl emri hakkında detaylar ve gelişmeler merakla takip ediliyor.

İL EMRİ VERİLECEK Mİ?

Öğretmenler mazerete bağlı atama sürecini tamamlıyor! Ancak bir diğer merak edilen konu olan il emri için ise henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Ancak iller arası atama sonucunu duyuran Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama geldi:

''Tercihleri doğrultusunda yer değişikliği gerçekleştirilemeyen öğretmenler için yeni bir çalışma gerçekleştirilmesi planlanıyor. Aile birliği mazereti başta olmak üzere diğer mazeret gruplarından da yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının ihtiyaç durumları da göz önünde bulundurularak alınacak talepler doğrultusunda gerekirse birebir görüşmeler yapılarak taleplerin karşılanması sağlanacak.''

Haberin Devamı

İL EMRİ NEDİR?

Öğretmenler için bir atama şekli olan il emri, MEB’ e bağlı resmi eğitim kurumunda görev yapan eğitim çalışanlarının bir başka ilde geçici görevlendirilmesine olanak verir. İl emri ile idari personel ve öğretmenler, istedikleri ilde görev yapma imkanı bulur. Uygulama, aile birliğini sağlamak isteyen ancak mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenler için kritik öneme sahiptir. Genellikle il emri ile eşinin yanına gitmek isteyen öğretmen istediği tercihler gelmezse boş kalan veya uygun olan okullara atanır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İl Emri#Öğretmenlere İl Emri#İl Emri Çıktı Mı

BAKMADAN GEÇME!

Öğretmenlere il emri verilecek mi MEB il emri kararı 2024

Öğretmenlere il emri verilecek mi? MEB il emri kararı 2024

#İl Emri
Truva filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi

Truva filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

#Truva
ASGARİ ÜCRET ARA / EK ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER VE AÇIKLAMALAR 19 Ağustos 2024 Pazartesi || Bu ay asgari ücrete ara zam yapılacak mı Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhandan açıklama geldi Asgari ücrete ek zamda 18 Ağustos son durum

ASGARİ ÜCRET ARA / EK ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER VE AÇIKLAMALAR 19 Ağustos 2024 Pazartesi || Bu ay asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Asgari ücrete ek zamda 18 Ağustos son durum

#Asgari Ücret
Yaz tatili ne zaman bitecek MEB tarih verdi 2024 ve 2025 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak

Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB tarih verdi! 2024 ve 2025 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak?

#Yaz Tatili
DİLAN POLAT SON DAKİKA Engin Polat ve Dilan Polat tahliye oldu mu, hapisten çıktı mı Engin Polat kararı Dilan Polat son durum...

DİLAN POLAT SON DAKİKA! Engin Polat ve Dilan Polat tahliye oldu mu, hapisten çıktı mı? Engin Polat kararı! Dilan Polat son durum...

#Dilan Polat

EN SON HABERLER

Öğretmenlere il emri verilecek mi MEB il emri kararı 2024

Öğretmenlere il emri verilecek mi? MEB il emri kararı 2024

#İl Emri
Truva filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi

Truva filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

#Truva
ASGARİ ÜCRET ARA / EK ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER VE AÇIKLAMALAR 19 Ağustos 2024 Pazartesi || Bu ay asgari ücrete ara zam yapılacak mı Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhandan açıklama geldi Asgari ücrete ek zamda 18 Ağustos son durum

ASGARİ ÜCRET ARA / EK ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER VE AÇIKLAMALAR 19 Ağustos 2024 Pazartesi || Bu ay asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Asgari ücrete ek zamda 18 Ağustos son durum

#Asgari Ücret
Yaz tatili ne zaman bitecek MEB tarih verdi 2024 ve 2025 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak

Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB tarih verdi! 2024 ve 2025 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak?

#Yaz Tatili
DİLAN POLAT SON DAKİKA Engin Polat ve Dilan Polat tahliye oldu mu, hapisten çıktı mı Engin Polat kararı Dilan Polat son durum...

DİLAN POLAT SON DAKİKA! Engin Polat ve Dilan Polat tahliye oldu mu, hapisten çıktı mı? Engin Polat kararı! Dilan Polat son durum...

#Dilan Polat